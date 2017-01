Plus d'infos sur le concert Grimal / Chilemme / Levionnois à Paris

Investi dans le répertoire soliste et chambriste, le violoniste David Grimal n'a de cesse de vouloir partager la musique en toute liberté. Un projet développé au sein des Dissonances, un collectif d'artistes à géométrie variable qui joue sans chef. A l'initiative de La Belle Saison, il est associé pour ce concert à deux jeunes partenaires dont le talent n'est plus à démontrer : l'altiste Marie Chilemme, qui a notamment fondé le Quatuor Cavatine avec son frère Guillaume, et le violoncelliste Yan Levionnois, nommé aux Victoires de la Musique 2011 dans la catégorie « Révélation soliste instrumental ». Les musiciens au jeu lumineux redonnent toute leur fraîcheur aux oeuvres de Kodály et Ravel, créées au lendemain de la Grande Guerre pour la formation originale du violon et du violoncelle, ainsi qu'aux trios à cordes de Schnittke et Dohnányi. Zoltán Kodály : Duo pour violon et violoncelle, op. 7 Alfred Schnittke : Trio à cordes, op. 191 Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle Ernõ Dohnányi : Sérénade pour trio à cordes en ut majeur, op. 10