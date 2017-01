Plus d'infos sur le concert Girls On Fire à Paris

4 filles aux tempéraments de feu, 4 voix qui groovent, 4 univers allant de la Nu soul au Hip hop en passant par la Pop urbaine et le Ragga. Un bain de soleil dans votre hiver parisien et en plus c'est leur première date au Bizz'Art venez les découvrir !

