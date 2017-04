Plus d'infos sur le concert Festival Plans D'avril : L'armee Du Love à Paris

FESTIVAL PLANS D'AVRIL : L'ARMÉE DU LOVE

Laissez-vous guider par cette invitation au spectacle de L'ARMÉE DU LOVE. Quand Olivier « commandant Love » rencontre Rocky alias «doctor el Ritmo», ils décident de jouer du rap électro. Sur scène, ils invitent Emilie Yana nommée « princesse » à créer des chorégraphies. Leurs chansons sont de véritables films d'action musicaux dans lesquels amour et violence se mélangent de manière quasi géométrique. Ces deux mauvais gar?ons manient le second degré? et l'humour comme un lapin-ninja manie ses katanas !

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1391

Infos réservation :

fnac Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr