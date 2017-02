Plus d'infos sur le concert Early Birds à Paris

Après une première édition marquante, voici le deuxième volet de notre rendez-vous électronique : EARLY BIRDS!

Notre rendez-vous électronique 100% vinyle.

Toujours le même principe : proposer un line-up de DJs tout frais pour vous réunir à l'heure de l'early clubbing dans un lieu emblématique du Jazz dont la culture DJ est héritière.

Pour cette deuxième édition, un plateau éclectique rempli de groove :

= Into the deep =

Arthur Lastmann & Step Daw ont débuté leur aventure musicale en 2011 à la suite d'une rencontre dans les bureaux du célèbre label berlinois ! K7 Records. De retour à Paris, ils fondent ce collectif qui prône des valeurs d'ouverture et d'anticonformisme en s'inspirant également de la culture underground et festive de leur ville d'adoption. Sur scène, les deux acolytes cultivent l'exercice du B2B, celui de jouer un disque chacun pendant toute la durée de leur set. Influencés par la House de Chicago, de New York, ou encore de Detroit, ils n'hésitent pas à glisser quelques passages d'une Techno sombre, acide voire hypnotique. Ils laissent également une grande place à la musique Africaine et aux rythmes Brésiliens, ainsi qu'à celle d'une Disco groovy ou futuriste, tout en passant également par le Jazz et la Soul/Funk des années 70s. Chineurs de sons avant tout, Arthur Lastmann & Step Daw ont d'ailleurs l'occasion d'explorer un peu loin leur goûts musicaux avec leur émission mensuelle sur les ondes du Mellotron, la webradio parisienne plébiscitée par Gilles Peterson.

? https://soundcloud.com/collectif-into-the-deep

? https://www.facebook.com/intothedeepparis/

= Young Pulse =

Valeur montante parmi les DJs et producteurs parisiens sur la scène internationale, Pulse s'est taillé une belle réputation grâce à ses nombreuses contributions dans les styles hip hop, jazz et house, notamment avec l'ambitieux projet JURIS en collaboration avec le célèbre pianiste jazz américain, Marcus Johnson. Plus récemment il a lancé une vague de reworks et de remixes Disco, dont certains signés chez GAMM Records et Midnight Riot, qui sont très prisés par un public grandissant, et soutenus par les grands artistes et DJ internationaux tels que Dimitri From Paris, Opolopo, Little Louie Vega, Danny Krivit et bien d'autres... Fort de ses re-edits innovants, de remixes uniques, et de collaborations internationales de qualité, Pulse a su intégrer à sa technique et à sa sélection, un groove qu'il a appris auprès de ses mentors américains et fran?ais, et qu'il retranscrit aussi lors de ses Dj sets énergiques mélangeant oldies, disco, house, et hip-hop.

? https://soundcloud.com/youngpulse

? https://www.facebook.com/youngpulsepage

= Les Galettes du Palace =

D'anciens inséparables colocataires, voisins du New Morning, partageant leur amour pour les bonnes musiques dans un grand appartement de la rue du Château d'eau devenu trop petit pour le monde qu'attiraient leurs soirées. De nombreux podcasts s'en sont suivis mais aussi une série de soirées dans des lieux atypiques de la capitale. House and Electronic music sur support analogique uniquement !

? https://soundcloud.com/lgdup

? https://www.facebook.com/lesgalettesdupalace/

= ATN =

Nul autre que le résident du New Morning ayant chauffé la scène puis enflammé la piste lors de concerts comme ceux de Roy Ayers, Ed Motta, Souljazz Orchestra, Incognito, Tony Allen. Le Selector de la New Morning Radio, véritable suppôt de la Soul et Funkamentaliste organisateurs des soirées Funk & The City, nous gratifiera de ses meilleurs 45 tours en Rare Groove, Boogie et Disco.

? https://www.mixcloud.com/etienne-atn-dupuy/

? https://www.facebook.com/DJATN.8YEN/

Infos réservation :

Tél. 01 45 23 51 41