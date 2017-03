Plus d'infos sur le concert Days In Orbit à Paris

DAYS IN ORBIT, c'est un OVNI

DAYS IN ORBIT

DAYS IN ORBIT, c'est un OVNI musical hybride filant entre l'afrobeat et la house. C'est quatre personnes qui jouent profondément et s'aiment. Leur musique est entêtante et dansante, enivrante et hypnotique. Sur scène, leur énergie est communicative. Days In Orbit puise dans les sonorités du monde pour les cuisiner à sa sauce. Rythmiques latines, africaines, tribales, ternaires ou binaires, une techno hybride qui ne boude pas la pop.

