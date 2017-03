Plus d'infos sur le concert Cours Florent Musique à Paris

Une 4ème édition des Lives du CFM qui va permettre à chacun l'expérience de l'autre.

Les univers vont se compléter et les sensibilités se rejoindre pour créer, réinventer ou essayer de reproduire ce qui nous plaît chez l'autre. L'éclectisme des personnalités du CFM et la richesse des univers de chaque élève comptent bien révéler une génération d'artistes toujours plus créative et innovante !

En plus d'un concert d'1h30 vous assisterez à la représentation de la formation Grand Orchestre CFM dirigé par Mr Jean Alain Roussel (pianiste/compositeur/producteur), une soirée qui s'annonce colorée et pleine d'amitié !

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1375

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr