C'est un autre monstre sacré la musique qui tirait sa révérence en février dernier AL JARREAU, notamment le seul chanteur à avoir remporté sept Grammy Awards dans trois catégories différentes -Jazz Popo & RNB - d'une part et, d'autre part, au cours de quatre décennies : des années 70 aux années 2000 ! C'est dire si sa longue carrière fut prolifique riche et inspirée, truffée de rencontres et de collaborations et dont les titres continueront longtemps de raconter la Musique Roof Garden, Mornin, Breakin' Away, Boogie Down... Al Jarreau c'est aussi ce visage beau et au sourire éclatant, inoubliable ! L'équipe de Isma Hill lui rendra ce soir un vibrant hommage avec au chant le charismatique Bruno Edjenguele. 21h - 10?

