Plus d'infos sur le concert Bennani - Lefebvre : Monteverdi, Carissimi, Rossi à Paris

La musique de Monteverdi contient toutes les émotions que peut ressentir un être humain. Autour des grands passages du Couronnement de Poppée(les duos de Poppée et Néron Signor, deh non partireou Signor, oggi rinasco, sans oublier Pur ti miro), d'oeuvres aussi connues que Si dolce è il tormento ouZefiro torna, Hasnaa Bennani et Eugénie Lefebvre lèveront aussi le voile sur les contemporains du maître, tels que Luigi Rossi ou Giacomo Carissimi.

Programme :

Madrigaux, airs et duos d'opéra

Avec :

Hasnaa Bennani, soprano

Eugénie Lefebvre, soprano

Ensemble Centaurus

Philippe Grisvard, clavecin

Photographie © DR