Plus d'infos sur le concert Balkanbeats à Paris

Le duo Robert Soko - DJ Tagada reprend du service au coeur de la capitale !

Le duo Robert Soko - DJ Tagada reprend du service au coeur de la capitale ! Lancé il y a plus de 10 ans à Berlin par Robert Soko, BalkanBeats est une soirée dédiée au son traditionnel des Balkans remixé sur fond d'électro et autres kicks urbains. Au programme : électro tsigane, hip-hop klezmer, balkan reggae, balkan swing, cumbia gitane, gypsy punk, fanfares et autres cuivres des Balkans.

En 1993, dans un petit bar de Kreutzberg, ROBERT SOKO, originaire de Bosnie-Herzégovine, fait découvrir au public berlinois les musiques tziganes et traditionnelles des Balkans qui ont bercé son enfance et son adolescence. Rapidement sollicité par plusieurs clubs de la capitale allemande, il installe la BalkanBeats au Lido, offrant ainsi à cette musique une ouverture sur le monde.

DJ TAGADA sélectionne toujours avec une précision démoniaque l'air qui convient, faisant le lien entre la tradition folklorique et l'électro branchée sur 20 000 volts. Pointu et pointilleux, et surtout incontournable, il est de ceux qui pratiquent les chassés-croisés entre différents univers !

Bref, ici c'est fusion à tous les étages !

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1274

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr