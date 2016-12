Plus d'infos sur le concert Balance Maman Hors Du Train à Paris

C'est la dernière édition à La Java : Maman va faire une pause, alors venez nombreux la balancer une ultime fois comme il se doit !

Prenez un peu de rap old school, un peu de rap moderne, un peu de cloud, un peu de grime, une louche de basses et une pincée de chanson fran?aise sous infuence et vous obtenez WaMo !

MIOSINE est multi-instrumentiste et maître dans l'art du bricolage sonore ! Sa musique s'approche d'une bass music fantasmée, d'un G-funk lunaire, ou encore d'une électronica cosmique...

Légende du hip-hop, DEE NASTY a débuté au début des 80's. DJ, scratcheur, arrangeur... ses talents n'ont pas de limites !

Trompettiste, compositeur, producteur et claviériste, N'ZENG est aussi DJ ! Quelque part entre hip-hop, nu-soul, bass music, house...

RADIO MEUH DJ SET, c'est le set de Phil, le créateur et playlisteur en chef de Radio Meuh, la web radio qui cartonne !

Le résident PROSPER guidera cette nuit de Noël...

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1321

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr