Plus d'infos sur le spectacle Tout Ce Que Vous Avez Toujours Voulu Savoir Sur Votre Cerveau à Paris

Avec humour et habileté, Andrea Redavid vous fera voyager autour des capacités insoupçonnées du cerveau humain.

Ceux qui viendront à ce spectacle avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes... et inversement !

Finaliste au Concours Nostradamus D'Or 2016 du Meilleur Mentaliste Européen, Andrea va vous faire découvrir comment utiliser votre cerveau comme une véritable baguette magique Participez à des expériences étonnantes dans une Conference-Spectacle interactive qui mêle apprentissage et humour en vous faisant découvrir les pouvoirs extraordinaires et insoupçonnés de nos outils perceptifs et cognitifs... Andrea va remettre en question vos croyances, votre vision sur le monde et votre construction du reel.

Alors, que vous soyez sceptiques ou déjà amateurs de spectacles de mentalisme, venez vous faire votre propre opinion !

La Magie c'est ce qui arrive dans l'esprit d'une personne lorsqu'elle experimente quelque chose d'étonnant, d'inconnu. La magie n'est pas un événement exterieur, objectif. La Magie est une experience intérieure, personnelle.