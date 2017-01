Plus d'infos sur le spectacle Grande à Paris

GRANDE - est l'histoire inachevée d'un spectacle à compléter soi-même par sa vie de spectateur en quittant la salle. Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel sont deux sur le plateau, ils passent en revue ce qui leur importe, littéralement, dans la tradition de la grande revue d'actualité : « Re-voir. À nouveau. ». « Ce qui a déjà été vu » a la possibilité d'exister, tout comme « ce qui n'a jamais été vu ». Ils sont deux avec une force physique, un équilibre physique et une perte physique qui n'appartiennent qu'à leur cirque, très personnel. Leur musique est un point d'ancrage : des hymnes et des marches dans la tradition du cirque, non pas pour s'avouer vainqueurs, mais pour s'avouer à eux-mêmes, parce que la victoire n'a rien à voir avec la guerre. Sûrs d'eux-mêmes, ils composent leur premier morceau : La Marche Je ne sais Pas. Entourant instruments, arrangeurs, trompette, claviers, clarinettes, synthés ils jouent la musique en direct. Ils sont deux, donc, dépassés par ce qu'ils mettent en place, et c'est la lutte avec ce dépassement qui sera leur poème : une écriture de cirque célébrant ce qu'il reste à accomplir entre le nécessaire grandiose et le détail de l'inutile. Auteurs, au sein du collectif Ivan Mosjoukine, du jubilatoire De nos Jours (Notes on the Circus), Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel reviennent avec leur nouveau et déroutant spectacle : GRANDE -