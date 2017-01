Plus d'infos sur le spectacle Centre National Des Arts Du Cirque à Paris

Chaque année, les élèves sortants du prestigieux Centre national des arts du cirque viennent à La Villette présenter leur spectacle de fin d'études. Pour la mise en scène, la 28e promotion s'en est remis au circassien spécialisé en trampoline Gaëtan Levêque, du collectif AOC. LE SPECTACLE Pour marquer la sortie de sa 28e promotion, le Cnac a passé commande d'une création au collectif AOC dont la mise en scène revient à Gaëtan Levêque. Son travail, caractérisé par la grâce de la danse et du geste mêlée aux techniques acrobatiques, questionne le rapport de l'individu au groupe. Son très poétique solo Je Suis un Sauvage (2008) mettait en perspective vidéo, trampoline et jeu dans un voyage immersif en terre inconnue. Avec la fil-de-fériste Chloé Duvauchel et la trapéziste Marlène Rubinelli-Giordano, il forme le collectif AOC. Durée : 1h30Retardataires non acceptés. Accès conseillé par les transports en commun