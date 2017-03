Plus d'infos sur le spectacle Tap Factory à Paris

Indigo Productions (Lic.2-3-1068465-4) en accord avec UAU International présente

TAP FACTORYAprès avoir séduit le public du monde entier, TAP FACTORY se produit pour la deuxième fois à Paris : un savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, mené tambour battant par une troupe d'artistes reconnus mondialement. Un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » qui séduira petits et grands. La troupe de TAP FACTORY s'est déjà produite avec succès à travers le monde (Grande Bretagne, Monaco, Israël, Portugal, Espagne, Colombie etc.).Ils investissent la scène de La Cigale à partir du 17 mars, pour un show unique mêlant avec habileté, énergie, acrobaties et humour et partiront ensuite en tournée à travers la France.