Le spectacle Romanes - Le Dernier Cirque Tzigane a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

ROMANES - LE DERNIER CIRQUE TZIGANE ! Nouveau spectacle à Paris : SI TU M'AIMES PLUS, JE ME JETTERAI PAR LA FENETRE DE LA CARAVANE ! La tribu Romanès est de retour avec un nouveau spectacle présenté sous son chapiteau multicolore, au Square Paraodi, près de la Porte Maillot, Paris 16eme. Si tu m'aimes plus, je me jetterai par la fênetre de la caravane ! Et la Tzigane répond : « Ouvre ton coeur, car le ciel est à ta porte ! L'Amour, c'est la clé... et les femmes la portent depuis la Nuit des Temps...» Il était une fois ... Un jeune Gitan troubadour, qui rencontre une belle Tzigane au sourire d'or chantant dans la rue... Coup de foudre ! Il l'amène dans son campement pour vivre avec elle ... Mais, un soir à la tombée d'une nuit étoilée, les jeunes amoureux s'enfuient pour prendre la route vers leur déstinée ... Laissez-vous transporter dans un univers surprenant et beau, ce spectacle plein d'audace et de charme, le meilleur remède contre la tristesse ! Un tourbillon d'émotions, de grâce et de couleurs : contorsion, trapèze, ruban, cerceaux, funambule, des danses flamenca et tziganes accompagnées par un orchestre venu de Transylvanie au son du violon, guitare, contrebasse, accordéon et le chant de la Gitane. Au milieu de ces joyaux, il y a ses cinq filles, fées envoutantes , qui vont faire battre votre coeur au rythme du vent des Balkans... D'autres cousins et cousines sont venus les rejoindre pour partager cette fête fraternelle, guidée par la force d'un Peuple qui a toujours envie de nous faire tourner la tête et faire jaillir une pluie d'Amour ! Le Cirque Romanès est le Dernier Cirque Tzigane – à voir absolument ! EVENEMENT : LE SAMEDI 31 Décembre 2016 à 21H - GRAND REVEILLON TZIGANE 2016 " FOLIE TZIGANE EN ZONE LIBRE ! " Au programme: Spectacle- Diner-Soirée Dansante jusqu'à l'Aube...et plein de surprises...!Tenue Tzigane Souhaitée ( soirée déconseillée aux moins de 12 ans) En Roumanie, il parait que démarrer une année avec des Gitans porte bonheur ! Et si c'était également le cas en France?... « Un cirque de rêve » Télérama « Un très grand moment poétique » Le Monde « A voir absolument » L'Humanité « De la poésie à l'état pur » Libération « Une soirée inoubliable » Le Figaro