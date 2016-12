Plus d'infos sur le spectacle Cirque Romanes, Grand Réveillon Tzigane 2015! à Paris

GRAND REVEILLON TZIGANE 2015« FOLIE TZIGANE EN ZONE LIBRE ! »

(Spectacle -Diner-Soirée Dansante jusqu'à l'Aube..! - soirée déconseillée aux moins de 12 ans …)



Avez-vous déjà prévu votre Réveillon de Nouvel An ? En Roumanie, il parait que démarrer une année avec des Gitans porte bonheur ! Et si c'était également le cas en France ?

Jeudi 31 Décembre 2015 à 21h00, La Famille Romanès au grand complet avec pleins d'autres artistes, organise le Grande Réveillon Tzigane « FOLIE TZIGANE EN ZONE LIBRE !».

Ces soirées mythiques sont devenues l'un des évènements à ne pas manquer dans la Capitale !

Comme cette nuit exceptionnelle que vous proposent Délia et Alexandre Romanès.

Alexandre dit en souriant : « Dans les tribus gitanes toutes les femmes sont des Reines ».Après la représentation du spectacle « La Lune Tzigane brille plus que le Soleil ! », toute la nuit vous pourrez manger des côtelettes de mouton sur le barbecue, des choux farcies des Balkans, plus une grande variété de plats... vins et boissons à volonté !!!

Vous passerez la nuit avec la Famille Romanès et son Ensemble de musique Tzigane des Balkans, qui vous fera danser comme à son habitude jusqu'à l'Aube. De nombreux artistes invités se joindront à la fête : danseuses tziganes du monde, danseuses orientales, danseuses flamenco, fanfare Tzigane de l'Europe de l'Est, chanteuses…



Comme à chaque fois, de nombreuses autres surprises vous attendent !...



Vu son succès, il est impératif de réserver !

Ne manquer donc pas « Folie Tzigane en Zone Libre » unique en Europe et seulement sous le Chapiteau de la famille Romanès !!!