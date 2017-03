Plus d'infos sur le spectacle Le Pas Grand Chose à Paris

LE PAS GRAND CHOSETant qu'à vouloir faire le point sur le monde qui m'entoure en tentant une diffraction globale, faire le point sur le point me semble finalement une ambition raisonnable et irréductiblement modeste.Johann Le Guillerm nous livre son cirque mental ou comment recréer le monde à partir du point minimal. L'affirmation que le monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l'éprouver, le penser, le vivre. Une utopie ?Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue avec le point, l'aventure prend des tours extrêmement inattendus. Accepter d'entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire nous fait perdre nos repères les plus élémentaires. Le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. Car accepter de penser contre le monde, c'est abandonner nos a priori mais peut-être aussi nos a posteriori... Avec Le Pas Grand Chose entrons de plain-pied dans quelque chose de son pas grand-chose !