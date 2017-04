Plus d'infos sur le spectacle Grande- à Paris

GRANDE-Nous avons accueilli Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel avec le jubilatoire De nos Jours (Notes on the Circus) du collectif Ivan Mosjoukine. Nous retrouvons ces deux protagonistes avec leur dernier spectacle. GRANDE- est l'histoire inachevée d'un spectacle à compléter soi-même par sa vie de spectateur en quittant la salle. Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel passent en revue ce qui leur importe, littéralement, dans la tradition de la grande revue d'actualité : Revoir. À nouveau, « Ce qui a déjà été vu » a la possibilité d'exister, tout comme « ce qui n'a jamais été vu ». Ils sont deux avec une force physique, un équilibre physique et une perte physique qui n'appartiennent qu'à leur cirque, très personnel. Ils sont deux, donc, dépassés par ce qu'ils mettent en place, et c'est la lutte avec ce dépassement qui sera leur poème : une écriture de cirque célébrant ce qu'il reste à accomplir entre le nécessaire grandiose et le détail de l'inutile.