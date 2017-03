Plus d'infos sur le spectacle Flaque à Paris

FLAQUEIl y aura des chutes. De la gravitation. De la musique aussi. Mais surtout, il y aura du jonglage. Selon Eric Longequel et Guillaume Martinet, c'est d'abord une discipline graphique et rythmique, qui flirte avec la danse et une certaine poésie de l'absurde. Et de l'absurde, il en sera question tant le duo s'attache à transgresser les codes et coutumes de la discipline. Leurs corps mous, flasques, élastiques tombent, se relèvent, rattrapent les balles dans une forme de ballet graphique jonglé auquel nous sommes finalement très peu habitués. Les mouvements, inspirés autant du cartoon, du hip hop que du butô, se font fluides et libres mais... ici les corps tombent plus que les balles.