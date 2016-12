Plus d'infos sur le spectacle Cirque Le Roux, Elephant In The Room à Paris

Cirque Le Roux installe un salon monochrome dans un univers d’intrigues, où quatre personnages tentent de protéger un coupable secret : "The Elephant in the Room".



Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme, et de folie joyeuse. Une fusion unique et comique entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique.

Une distribution spectaculaire d’acrobates ayant parcouru le monde, de Broadway, récompensés d'un Tony Award, aux cabarets allemands en passant par Montréal avec les 7 doigts de la main.



“Bluffant, étourdissant, hypnotisant. Rarement un spectacle de cirque contemporain nous aura autant étonnés. Courez-y !" La Provence

“Un tour de force” The Herald

“Une écriture magnifique accomplie avec vigueur dans cette fantastique mise en scène" Ed Fest Mag

“La plus parfaite fusion entre écriture théâtrale et prouesse circassienne s'est produite sur nos rives” Circus Diaries

“Magnifique dès les premiers moments s'achevant sur un final à couper le souffle” Public Reviews

"Sexy, poétique et bouleversant” Three Weeks



Mise en scène : Charlotte SALIOU

Intervenant / Oeil extérieur : Raymond Raymondson

Chorégraphie, claquettes et adagio : Brad MUSGROVE

Musique originale : Alexandra STRÉLISKI

Auteur / Interprètes : Lolita COSTET, Grégory ARSENAL, Philip ROSENBERG, Yannick THOMAS