Plus d'infos sur le spectacle Pinder : Ca, C'est Du Cirque ! à Paris

Le spectacle Pinder : Ca, C'est Du Cirque ! a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Gratuit pour les moins de 2 ans

Cirque PINDER 2016/2017 « Pinder, ça c'est du Cirque ! »Sous la Direction de la Famille Edelstein, le nouveau spectacle 2016-2017 « Pinder, ça c'est du Cirque ! » offre cette année un spectacle féérique, présenté par le jeune et talentueux « Josef ». Parmi tous les nouveaux numéros qui tiennent la vedette, surprises garanties avec les animaux exotiques de Sandro Montez, Cai Yong véritable prodige de l'art acrobatique ou encore Sergio au diabolo. Vous applaudirez également les exhibitions des chiens malicieux de Sandro Montez, le duo russe Monastyrsky dans son numéro de Quick Change, et les clowns musicaux espagnols Los Rivelinos. Sous la coupole du chapiteau, c'est une troupe de jeunes brésiliens, les Flying Sergio, qui évoluera sous vos yeux émerveillés. Le spectacle se termine par l'incroyable numéro de Frédéric Edelstein et ses douze lions blancs dans une toute nouvelle mise en scène. Un spectacle à ne pas manquer ! PARIS 12ème – Pelouse de Reuilly : du 4 novembre 2016 au 22 janvier 2017. Sous chapiteau. Emplacement de la Foire du Trône - Métro et Tramway : Porte Dorée - Porte de Charenton INFORMATIONS PMR : réservation obligatoire. RENSEIGNEMENTS GRAND PUBLIC CIRQUE PINDER JEAN RICHARD : 01 45 90 21 25 ou au 06 31 48 84 69