Plus d'infos sur le spectacle Festival Mondial Cirque De Demain à Paris

38EME FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAINPASS 1 SPECTALE :Billet valable au choix pour un spectacle A, B ou spectacle des lauréatsVotre avantage réservé aux CARRE PRESTIGE et CATEGORIE 1, un tarif promotionnel pour toute commande effectuée avant le 30 octobre 2015.Le Festival Mondial du Cirque de Demain, la plus prestigieuse manifestation dédiée aux arts du cirque au monde, est une compétition exceptionnelle qui récompense chaque année les meilleurs artistes de la planète.Présenté avec un humour irrésistible par Calixte de Nigremont, c'est aussi un formidable temps de partage, riche d'émotions, de surprises et d'émerveillement.Dans une ambiance extraordinaire, un public enthousiaste où se mêlent professionnels, amateurs, anciens lauréats, étudiants et spécialistes, applaudira une sélection d'artistes issus d'une quinzaine de nations dans un éventail toujours renouvelé de propositions artistiques et techniques inédites.Un jury international décernera prix et médailles et vous aurez vous aussi la possibilité de voter pour décerner le Prix du Public !C'est à Paris et c'est à ne manquer sous aucun prétexte !Programme A :Jeudi 26 janvier 2017 à 20h30Samedi 28 janvier 2017 à 20h30Programme B :Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30Samedi 28 janvier 2017 à 14h30Spectacle des LauréatsDimanche 29 janvier 2017 à 15h00Les Enfants : La salle du Cirque Phénix est immense. Elle est conçue pour accueillir des productions de très grande envergure, nécessitant une sonorisation puissante, non adaptée aux bébés. Toute personne venant voir le spectacle se doit d'être munie d'un billet pour des raisons de sécurité et d'assurance quel que soit son âge. Un titre d'accès à 5 euros est disponible à la caisse à votre arrivée pour les enfants de moins de 3 ans à la condition de les installer sur les genoux des parents.